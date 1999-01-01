CS live nutzt Riedel MediorNet und Human Interface in neuem Ü-Wagen

Riedel Communications und die tschechische Produktionsfirma CS live haben im Rahmen ihrer Zusammenarbeit den neuesten Ü-Wagen der Firma mit einer integrierten Riedel-Infrastruktur ausgestattet.

Die Lösung kombiniert das MediorNet-Mediennetzwerk, das Kontrollsystem Human Interface (HI) sowie ein Artist-Ökosystem mit SmartPanels und Bolero Wireless Intercom. In Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator Smart Informatics realisiert, soll diese Kombination CS live eine flexible und zukunftssichere Produktionsumgebung bieten.

Der Ü-Wagen wurde für Sportproduktionen konzipiert und unterstützt die Übertragung nationaler Fußball- und Eishockeyligen, internationaler Fußballwettbewerbe sowie großangelegter MMA-Events. Im Zentrum der Systemarchitektur steht die Integration des distribuierten MediorNet-Netzwerks mit der HI-Kontrollplattform. Dadurch können Operatoren Infrastruktur und Produktions-Workflows über eine einheitliche Benutzeroberfläche steuern.

„Die Einführung von HI in diesem Ü-Wagen ist ein großer Schritt nach vorn für unsere Produktionsabläufe“, sagt Pavel Braun, CEO von CS live. „Wir können Routing, Produktionsmischer, Audiokonsolen und weitere Systeme über eine zentrale Oberfläche verwalten und bei Bedarf per Tablet bedienen. Diese zentrale Steuerung gibt uns die Flexibilität und Geschwindigkeit, die wir für anspruchsvolle Sportproduktionen benötigen.“

Das Signal-Backbone des Ü-Wagens basiert auf zwölf MediorNet-MicroN-UHD-Nodes, von denen sieben für das Routing und fünf als Multiviewer konfiguriert sind. Ergänzend setzt CS live zwei MicroN-Standard-Nodes als externe Stageboxen ein, um Signale aus Stadien, Studios oder anderen Ü-Wagen anzubinden. Dadurch lassen sich SDI-, MADI- und Ethernet-Signale über eine einzige Glasfaserverbindung übertragen.

Gleichzeitig schafft MediorNet eine praxisnahe Migrationsbasis für zukünftige Technologien. Während die aktuellen Workflows von CS live noch größtenteils auf Baseband-Infrastruktur beruhen, ist das System bereits für einen schrittweisen Übergang zu IP-basierten Produktionsumgebungen ausgelegt.

Das HI-System im Ü-Wagen von CS live integriert und steuert das Equipment verschiedener Hersteller, darunter Audiokonsolen, Bildmischer, Replay-Systeme, Monitoring-Lösungen, GPI-Trigger und On-Air-Lichtsysteme. Die Installation umfasst fünf HIPush18-Panels, ein HIPush32-Shading-Panel, ein HIPush36-Panel sowie drei HIContact-Panels. Zusätzlich sorgt eine Tablet-basierte Steuerung für weitere Flexibilität im Betrieb.

„Dieses Projekt ist die erste Implementierung von Riedels Human Interface in der Tschechischen Republik“, sagt Tomas Vesely, Managing Director von Smart Informatics. „Gemeinsam mit CS live konnten wir eine hochintegrierte, herstellerunabhängige Steuerungsplattform realisieren.“

Die Kommunikation im Ü-Wagen basiert auf Riedels Artist-Intercom-Plattform, aufgebaut um ein Artist-1024-System mit siebzehn RSP-1216HL-SmartPanels, drei RSP-1232HL-SmartPanels und zwei DSP-2312-Desktop-SmartPanels. Für die drahtlose Kommunikation kommt Bolero zum Einsatz, das mit vier Antennen und zwölf Beltpacks die Abdeckung aller Produktionsbereiche ermöglicht.

(Fotos: Ondrej Adam/Riedel Communications)

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