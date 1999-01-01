Birgit Tomka

Zum 1. Mai 2026 übernimmt Birgit Tomka die Geschäftsführung der WTH Wien Ticket Holding GmbH, dem größten Full-Service-Ticketdienstleister in österreichischer Hand. Sie folgt in dieser Funktion auf Thomas Waldner, der in die Geschäftsführung der Wiener Stadthalle gewechselt ist.

Tomka wird künftig die operative und strategische Leitung von Wien Ticket verantworten. Die erfahrene Managerin gilt als Expertin für Unternehmensführung, Organisationsentwicklung und digitale Transformation. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie von internationalen Konzernen über österreichische Unternehmen bis hin zu wachstumsorientierten Startups in unterschiedlichen Unternehmenskontexten aktiv.

Zuletzt war Tomka als Chief Operating Officer und Prokuristin tätig und verantwortete die operative Gesamtsteuerung eines Unternehmens mit Schwerpunkten in wirtschaftlicher Führung, Prozessoptimierung, Digitalisierung und Personalentwicklung. Ihre berufliche Laufbahn umfasst zudem leitende Funktionen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Unternehmensstrategie.

(Foto: David Bohmann)

www.wienholding.at