Neuer Vorstand für die Berufsvereinigung Filmton

Am 28. September 2025 fand die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung der Berufsvereinigung Filmton (BVFT) statt, bei der auch ein neuer Vorstand gewählt wurde. Der neue Vorstand besteht aus André Klar (Mischtonmeister, Sounddesigner), Michael Hinreiner (Mischtonmeister), Matthias Rupp (Originaltonmeister), Jochen Wolkersdorfer (Originaltonmeister), Justus Wirth (Originaltonmeister) und Sebastian Alejandro Sánchez Jordan (Sounddesigner, Komponist und Mischtonmeister).

Leo Aderhold (Originaltonmeister), Jörg Elsner (Sounddesigner, Soundeditor, Sound Supervisor) und Kirsten Kunhardt (Sounddesignerin, Soundeditorin) standen nicht erneut zur Wahl. Die BVFT dankte beiden für „ihren jahrelangen Einsatz und ihr hohes Engagement“.

Die BVFT ist die Vertretung der professionellen Filmtonschaffenden und zählt 500 Mitglieder, welche das gesamte Spektrum kreativer Tätigkeiten im Filmton abbildet. Sie vertritt neben selbstständigen und auf Produktionsdauer angestellten Filmtonschaffenden am Filmset und in der Postproduktion ebenso Unternehmer von Tonpostproduktionshäusern.

Ziel der BVFT ist es, die Bedeutung des Filmtons als elementare Ebene des Films in der Branche zu stärken. Dafür setzt sie sich für die Wertschätzung des Filmtons gegenüber Fernsehsendern, der Filmwirtschaft und -politik sowie in der Öffentlichkeit ein. Sie ist eine Plattform für Kommunikation und Expertise für kreative, technische und rechtliche Themen und bietet ihren Mitgliedern diverse Serviceleistungen.

Foto: Der neue BVFT-Vorstand. (Fotocredit: BVFT)

www.bvft.de