Zoom kündigt neuen Handy-Recorder an

Zoom hat den H6studio, einen neuen Handy-Recorder, angekündigt. Dieser verfügt über Großmembranmikrofone in XY-Anordnung, vier Vorverstärker in Studioqualität und das 32-Bit-Float-Aufnahmeverfahren mit eigenen Gain-Reglern. Er basiert auf der Technologie der F-Serie.

Die Vorverstärker des H6studio sorgen für eine transparente Audioübertragung (-127 dBu EIN). In Kombination mit zwei A/D-Wandlerstufen und der 32-Bit-Float-Aufnahme liefern sie einen Dynamikumfang von 132 dB. Die 19,4-mm-Kapseln der H6studio-Mikrofone bieten linearen Frequenzgang mit hohem Dynamikbereich für Schalldruckpegel bis 140 dB SPL.

Die verbauten Mikrofone sind im Winkel von 90° aufeinander ausgerichtet und bilden ein X/Y-Paar. Dadurch werden Phasenauslöschungen vermieden, die typischerweise bei AB- und anderen Mikrofonanordnungen auftreten und zu einem unausgewogenen Klang führen können.

Die Formate 32-Bit-Float und 16/24-Bit haben jeweils ihre Vorteile: 32-Bit-Float schützt vor Übersteuerungen, macht aber eine Nachbearbeitung unumgänglich. Bei 16/24-Bit kann die Nachbearbeitung entfallen, allerdings muss die Verstärkung sorgfältig eingestellt werden, um Übersteuerungen zu vermeiden.

Der H6studio bietet mit 32-Bit-Float und dedizierten Gain-Reglern das Beste aus beiden Welten: kein Übersteuerungsrisiko, aber auch keine Notwendigkeit zur Nachbearbeitung. Mittels der speziellen Formatumschaltung kann der Workflow unmittelbar angepasst werden.

Aufgenommen werden kann mit Samplingraten zwischen 44,1 und 192 kHz. Der H6studio kann gleichzeitig auf bis zu acht Spuren aufnehmen: Neben sechs Einzelspuren kann zudem ein Stereo-Mix mitgeschnitten werden. Die HF-Abschirmung schützt vor Einstreuungen von Smartphones und Wi-Fi-Quellen, während die elastisch aufgehängten Mikrofone Handgeräusche minimieren.

Der H6studio verfügt über fortschrittliche Look-Ahead-Limiter, die etwaige Übersteuerungen im Voraus erkennen und Verzerrungen verhindern, bevor sie die Aufnahmespur erreichen. Er bietet vier XLR/TRS-Eingänge mit Verriegelung und +48 V Phantomspeisung, die zudem +4 dBu Linepegel unterstützen, sowie eine stereophone Miniklinkenbuchse.

Das 3.0-Kapselsystem des H6studio unterstützt die 32-Bit-Float-Technologie und bietet Kreativen zusätzliche Möglichkeiten, das passende Mikrofon für Aufnahmen zu wählen. Falls keine Kapsel benötigt wird, kann die mitgelieferte Abdeckung für den Mikrofonanschluss verwendet werden.

In der Praxis können die Eingangspegelspitzen und die Aufnahmewellenformen gleichzeitig überwacht werden. Durch Tippen der DISP-Taste kann wahlweise nur zu den Pegelanzeigen oder zur Wellenformdarstellung gewechselt werden. Über den Kopfhörerausgang (20 mW) können die Aufnahmen überwacht oder im Nachhinein abgehört werden.

Der interne Lautsprecher liefert eine maximale Ausgangsleistung von 250 mW, um die Aufnahme vor Ort vorzuhören. Der stereophone 3,5-mm-Line-out-Miniklinkenausgang kann für den direkten Anschluss an eine Kamera verwendet werden, um die Audio- und Videodaten zu synchronisieren.

Der H6studio kann als USB-Audio-Interface mit sechs Ein- und zwei Ausgängen für Mac, Windows, iOS, und Android verwendet werden; unterstützt werden Aufnahmen mit 32-Bit-Float und 16/24-Bit. Anwender können streamen und gleichzeitig ein Backup auf der MicroSD-Karte aufnehmen.

Der separat erhältliche TCA-1-Timecode-Adapter generiert und gibt Timecode aus oder synchronisiert sich mit einer Genauigkeit von 0,5 ppm auf eine externe Clock-Quelle. Der Timecode kann drahtlos von einem Atomos UltraSync Blue empfangen werden (TCA-1 oder BTA-1 erforderlich).

Mit der Zoom-Handy-Control-&-Sync-App für iOS können mehrere Zoom-Recorder aus der Ferne verwaltet, das Starten/Stoppen gesteuert und auf Timecode synchronisiert werden (TCA-1 oder BTA-1 erforderlich). Aktuell kompatible Modelle: H6studio, H5studio und H2essential.

Zu den wichtigsten Features des H6studio gehören außerdem: Mono-Modus für die Aufnahme von Interviews, Lesungen und Gesang; Hochpassfilter zur Unterdrückung von tieffrequenten Nebengeräuschen; Normalisieren und Exportieren von Audiodateien in 24/16-Bit-WAV-Formaten; variable Wiedergabegeschwindigkeit (0,5- bis 2,0-fach) und A-B-Schleifenwiedergabe von aufgenommenen Dateien.

Die Funktion zur Ausgabe eines Aufnahme-Starttons soll den Abgleich zwischen dem Audiomaterial mit einem Video erleichtern. Bis zu fünfzehn Stunden Aufnahme sind mit vier Typ-AA-Batterien/Akkus möglich; die Stromversorgung erfolgt über den USB-Port mit einem mobilen USB-Akku oder Wechselstromnetzteil. MicroSDHC/MicroSDXC-Karten mit bis zu 2 TB können verwendet werden.

Der H6studio wurde barrierefrei für blinde und sehbehinderte Anwender entwickelt. Bei der Navigation im Menü werden akustische Anleitungen über den integrierten Lautsprecher oder einen Kopfhörer ausgegeben. Anwender können zwischen den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch wählen.

Der H6studio wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 ausgeliefert. Das optionale Zubehörpaket (APH-6st) enthält eine gepolsterte Transporttasche, einen Fellwindschutz, ein Wechselstromnetzteil sowie ein USB-C-Kabel.

(Fotos: Zoom/Alex Arroyo Photography)

www.zoomcorp.com