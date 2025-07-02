Wolfgang Schwarz

Ab 1. September 2025 wird Wolfgang Schwarz als weiterer Geschäftsführer der Cordial GmbH tätig sein. François Rousies, Eigentümer und bisher alleiniger Geschäftsführer, bleibt dem Unternehmen auch weiterhin in dieser Doppelfunktion erhalten, sowohl in der Cordial GmbH als auch in der Muttergesellschaft, der Cordial Holding GmbH. Rousies überträgt die operative Verantwortung für die Cordial GmbH an Schwarz, dem er beratend zur Seite stehen wird.

Wolfgang Schwarz stammt aus Wolfurt in Vorarlberg und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der professionellen Audio- und Verbindungstechnikbranche. Achtzehn Jahre war der heute 51-Jährige in leitenden Positionen bei der Neutrik AG tätig, zuletzt als Head of Global Key Account Management. In seiner letzten Station vor dem Wechsel zu Cordial sammelte er internationale Erfahrung als Product Manager bei Digiflex in Kanada.

Foto: François Rousies und Wolfgang Schwarz. (Fotocredit: Cordial GmbH)

www.cordial-cables.com