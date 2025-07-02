Neues transparentes LED-Produkt von Lang erhältlich

Mit Liam erweitert die Lang AG ihr Portfolio um ein transparentes LED-Produkt. Das Cabinet misst 1 x 1 Meter und wiegt 12 Kilogramm. Ein Pixelpitch von 6,25 mm, eine Helligkeit von 4.200 Nit und eine visuelle Transparenz von 85 Prozent sorgen für klare, detailreiche Darstellungen.

„Das Zusammenspiel aus Active-Matrix und dem geringen Gewicht macht Liam zu einem einzigartigen Produkt im transparenten LED-Bereich - und zu einem echten Gamechanger für kreative Bühnenapplikationen, besonders im Outdoor-Bereich“, sagt Svenja Mevissen, Director LED & Displays bei der Lang AG.

Mittels Active-Matrix-Technologie mit integriertem Driver IC wird jede LED einzeln angesteuert, um störende Scan Lines zu verhindern und eine gleichmäßige Darstellung zu ermöglichen, auch für Video- und Fotoaufnahmen. Die IP65-Schutzklasse und eine widerstandsfähige GOB-Oberfläche machen Liam wetterfest und robust.

Als Einsatzbereiche eignen sich unter anderem große Bühnen, Konzerte, Backdrops und Fernsehproduktionen. Die Cabinets lassen sich facettiert, konkav oder konvex, bis zu 20 Grad installieren. Die benötigten Curving-Verbinder werden inhouse gefertigt, sodass jeder gewünschte Radius individuell umgesetzt werden kann.

Mit Liam, das inklusive Dollys und Stahlkomponenten erhältlich ist, vertieft Lang die Zusammenarbeit mit Muxwave und erweitert das bestehende Angebot transparenter LED-Lösungen. Als exklusiver Distributor übernimmt Lang die Vermarktung des Produkts in Europa und Middle East bis April 2026.

(Foto: Lang AG)

