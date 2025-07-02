Neue Fachmesse Tempor Expo im November in Fulda

Am 5. und 6. November 2025 feiert in Fulda die Tempor Expo, die erste Fachmesse für temporäre Raumlösungen und mobile Infrastruktur, ihre Premiere. Die Messe bietet eine Plattform für Unternehmen, um Innovationen zu präsentieren, Netzwerke zu pflegen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Der Industrieverband Technische Textilien/Rollladen/Sonnenschutz (ITRS) ist Mitträger der Veranstaltung. Zahlreiche Aussteller haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.

Vertreten sind unter anderem folgende Produkt- und Dienstleistungsbereiche: Zelte, Leichtbauhallen, Faltzelte, Container; mobile Heiz- und Kühllösungen; Planenwaschanlagen; mobile Sanitärlösungen; Konfektionäre; Reinigungsgeräte; Prüftechnik; Nivelliersysteme; Boden- und Bodenschutzlösungen; branchenspezifische Software; Strom- und Wasserversorgung; Fahrzeuge und Gabelstapler; Mobiliar und Transportequipment.

Tickets sind unter https://tempor-expo.ticket.io erhältlich.

(Foto: Tempor Expo)

www.tempor-expo.de