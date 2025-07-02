NEO Summit 25: Neues KI-Branchenformat auf der LEaT con

Mit dem NEO Summit 25 beginnt unter dem Motto „Unlock the New Event Order“ im Herbst ein neues Kapitel für den Austausch in der Veranstaltungsbranche. Vom 14. bis 16. Oktober 2025 öffnet das neue Format mit dem Fokusthema „Wie KI das Eventmanagement transformiert“ im Rahmen der LEaT con 25 (Live, Entertainment and Technology Convention) in der Halle A4 der Messe Hamburg erstmals seine Türen.

Der NEO Summit (NEO steht für New Event Order) versteht sich als Kick-off für ein neues, edukatives Netzwerk-Event - kein überdimensioniertes Show-Feuerwerk, sondern ein inspirierender Treffpunkt, bei dem die Branche gemeinsam ins Gespräch kommen soll. Im Fokus steht die praxisnahe Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Eventmanagement: Wie können Tools, Prozesse und Ideen echten Mehrwert schaffen? Welche Chancen, aber auch Herausforderungen bringt KI für die Livecom-, MICE- und Live-Experience-Branche? Welche kreativen Ideen und vorausdenkenden Köpfe treiben die KI-Transformation in der Veranstaltungswirtschaft voran?

„Wir setzen beim Programm auf praxisnahe Inhalte, die den Einsatz von KI im Eventmanagement greifbar machen, und schaffen Raum für den offenen Austausch - damit aus Ideen konkrete Lösungen für die Events von morgen werden“, sagt Maxi Neßmann, Redakteur bei „Event Partner“ und Hauptverantwortlich für den NEO Summit 25. „Wir wollen inspirieren, befähigen und zusammenbringen, was zusammengehört - die Menschen aus der Branche.“

Für den NEO Summit wird es eine Aussteller-Area, ein eigenes Bühnenprogramm sowie eine Networking-Fläche geben. Das kuratierte Programm bietet praxisnahe Beispiele, Impulse von Experten und Raum für offene Diskussionen. Zwischen den Sessions lädt die NEO Networking Area zum „Meet the Speaker“ ein, um Ideen weiterzudenken und Kontakte zu knüpfen. Die Nähe zur LEaT con ermöglicht zudem, die Schnittstellen von Event Technology und Event Creativity vor Ort zu entdecken.

„Mit dem NEO Summit 25 möchten wir eine Plattform schaffen, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern vor allem den Dialog anregt“, so Marcel Courth, Managing Director Unit Professional Technology & Live-Communication. „Uns interessiert, welche Themen und Formate sich die Branche wünscht, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.“

Weitere Infos zum NEO Summit sind unter www.leatcon.com/neo-summit-25/ zu finden. Tickets sind unter www.leatcon.com/tickets erhältlich.

Fotos: Impressionen von der LEaT con 24 in der Messe Hamburg. (Fotocredit: LEaT/Manfred H. Vogel)

www.leatcon.com