Lichterlebnistage im Oktober in Köln

Am 8. und 9. Oktober 2025 dreht sich in Köln alles rund um das Thema Licht: Die Lichterlebnistage sind ein Forum für alle, die an Gestaltung und Optimierung ihrer Lebensumgebung durch Licht interessiert sind. Sie sind ein Treffpunkt für Lichtanwender und interessierte Bürger und bieten eine Kommunikationsplattform für Lichtinteressierte und Unternehmen der Lichtbranche. Dabei werden alle Facetten der Lichtanwendung im Innen- und Außenraum betrachtet.

Den Besuchern wird gezeigt, wie vielseitig das Einsatzspektrum von Licht als Gestaltungsmedium ist. Tagsüber vermitteln interdisziplinär ausgerichtete Fachvorträge Teilnehmern den aktuellen Stand der Technik und Neuerungen mit Ausblick in die Zukunft. Abends liegt der Fokus auf offenen informellen Formaten - Get-together an dezentralen Orten, die einer breiten Öffentlichkeit offenstehen.

Besucher können an ausgewählten Räumen und Orten der Stadt visuelle Phänomene und architektonische Besonderheiten ergründen. Lichtkonzerte, Fassadenanstrahlungen, Workshops, Besichtigungen, Nachtführungen und Touren zu interessanten Lichträumen und Orten sollen Menschen für Licht sensibilisieren und begeistern. Das vollständige Programm ist unter https://www.lichterlebnistage.de/#programm abrufbar.

Die Lichterlebnistage werden von der Deutschen Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung (LiTG) - BG Rheinland veranstaltet.

www.litg.de