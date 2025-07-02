Finest Audio Show im November in Zürich

Nach dem erfolgreichen Comeback der Schweizer HiFi-Messe im vergangenen Herbst öffnet die Finest Audio Show Zurich am 1. und 2. November 2025 erneut ihre Türen im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf. Die Veranstaltung bringt nationale wie internationale Klangkompetenz zusammen und führt damit eine über viele Jahre gewachsene Schweizer HiFi-Tradition fort.

Von Kompaktlösungen über klassische HiFi-Komponenten bis hin zu edlen High-End-Systemen wird ein großes Spektrum in wohnraumähnlicher Atmosphäre präsentiert und live vorgeführt. Die Messe richtet sich an Audiophile, Musikliebhaber, Technikbegeisterte und Fachleute. Vorträge rund um die Themen Klang, Technik und Innovation runden das Programm ab.

Veranstalter der Finest Audio Show ist die High End Society Service GmbH, ein Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe, High End Society e.V. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.

www.finestaudioshow.de

www.highendsociety.de