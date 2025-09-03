dBTechnologies Roadshow 2025 in Süddeutschland und Österreich

Anfang September startet dBTechnologies seine Roadshow 2025 mit drei Stationen in Süddeutschland und Österreich. In Ascheim bei München, Karlsruhe und im österreichischen Volders präsentiert der italienische Hersteller aktuelle Produkt-Highlights aus den Bereichen Rental und Install.

Gezeigt werden unter anderem: Vio-L1610-Line-Array mit Vio-S218-Subwoofern; Vio-X310-Point-Source mit Vio-S118R-Subwoofern; die neuen Ingenia-Modelle, inklusive IG5-TR-Zeilenlautsprecher; Lautsprecher und Verstärker der neuen IS-Serie für den Install-Bereich; und A2Net - digitale Audio- und Systemkontrolle über ein einziges CAT5-Kabel. Darüber hinaus gibt es Infos zum aktuellen Aurora-Net-Software-Release. In Volders werden zusätzlich die Vio-L212- und Vio-L208-Line-Arrays präsentiert.

Besucher der Roadshow-Termine erwartet ein Mix aus praxisnahen Vorführungen, Fachvorträgen und persönlichem Austausch mit dem dBTechnologies-Team. Mit dabei sind Technical Director Jochen Gotzen, Senior Sales Manager Horst Enderer sowie Sales Application Engineer Install Christian Strehl, die Einblicke in Systeme und Softwarelösungen geben und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Roadshow richtet sich an professionelle Anwender und Techniker der dBTechnologies-Systeme, Systemtechniker, FOH- und Monitor-Techniker sowie alle Interessierten aus der Veranstaltungstechnik und der Installationsbranche. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung (per E-Mail an horst.enderer@dbtechnologies.de) ist erforderlich.

Termine der dBTechnologies Roadshow 2025:

3. September 2025 - Pro Lighting, Ascheim

10. September 2025 - Crystal Ballroom, Karlsruhe

17. September 2025 - Eventus, Volders (Österreich)

www.dbtechnologies.de