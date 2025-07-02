AVIXA Women’s Council lädt zu Live-Treffen in Köln ein

Das AVIXA Women’s Council DACH lädt am 18. September 2025 zum Live-Treffen in Köln ein. Die Veranstaltung bietet Frauen aus der AV- und Medientechnikbranche eine Plattform, um sich persönlich zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und neue Inspirationen für ihre berufliche Laufbahn zu gewinnen.

Unter der Überschrift „Ein echtes Miteinander schaffen“ konzentriert sich die Veranstaltung auf Inspiration, gegenseitige Unterstützung und die Knüpfung neuer beruflicher Kontakte. Ganz gleich, ob erfahrene Branchenexpertin oder Newcomerin - jede Stimme hat Gewicht, jede Verbindung zählt.

Keynote-Sprecherinnen sind Christiane Henneken, Rechtsanwältin bei Henneken & Partner Rechtsanwälte, und Gerda Söhngen, Geschäftsführerin der Keil Befestigungstechnik GmbH. Henneken wird über das Thema „Wie gewonnen so zerronnen? Warum sich Datenschutz und die Nutzung von Messeleads nicht ausschließen“ referieren. Söhngen wird mit ihrem Vortrag „Der Rahmen wackelt - und das ist gut so“ Perspektiven auf Wandel und Nachfolge beleuchten.

Das Event findet in den Räumen der Schnick-Schnack-Systems GmbH statt. Der Kölner Hersteller innovativer und individueller spielfertiger Lichtlösungen öffnet für die Teilnehmer des Treffens auch seine Produktion für einen Blick hinter die Kulissen.

Initiiert wurde die Veranstaltung von Kamilla Wysoki (Lang AG) und Michaela Hirsch (Peerless-AV) in Zusammenarbeit Solveig Busler (Schnick-Schnack-Systems GmbH). Wysoki und Hirsch organisieren auch die Online-Treffen und persönliche Zusammenkünfte der Gruppe im Rahmen der ISE (Integrated Systems Europe) und repräsentieren das Council in den Medien und auf Branchenveranstaltungen.

„Es ist großartig zu sehen, wie sich unser Frauennetzwerk für die DACH-Region in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat und welche positive Dynamik daraus entstanden ist“, sagt Hirsch. „Toll, dass die Frauen so richtig Lust auf dieses Netzwerk haben, sich austauschen und gegenseitig stärken. Darum geht es doch: Verbindungen schaffen, die inspirieren, empowern und weiterbringen.“

Das AVIXA Women’s Council ist eine Initiative des gleichnamigen Verbands, der die lokalen Gruppen weltweit finanziell und logistisch in ihrer Arbeit unterstützt. Ziel des Councils ist es, die Präsenz und den Einfluss von Frauen in einer nach wie vor männlich dominierten Branche zu stärken. Mit einem klaren Fokus auf Bildung, Mentoring und Partnerschaften ermutigt es Frauen dazu, ihre Karrierechancen zu maximieren und Führungsrollen zu übernehmen.

Es fördert zudem den interkulturellen Austausch und unterstützt Initiativen, die sich für Gender-Gleichheit und Inklusion innerhalb der Branche einsetzen. Die Schwerpunkte der lokalen Gruppen sind je nach Markt und regionaler kultureller Situation unterschiedlich. In Europa ist das AVIXA Women’s Council neben Deutschland auch in Italien und den UK aktiv, mit insgesamt 23 Gruppen in zwölf Ländern und Regionen weltweit.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet am frühen Abend. Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit zur Registrierung sind unter https://www.avixa.org/de/mitgliedschaft/fachgruppen-und-councils/avixa-women's-council verfügbar. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine vorherige Anmeldung wird jedoch gebeten.

www.avixa.org