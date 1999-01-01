Multisenses präsentiert eigene Leuchten-Marke

Die Multisenses GmbH aus Lage hat sich auf die LED-Umrüstung, auf Beleuchtungstechnik und die Integration von Steuerungstechnik spezialisiert. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat sich im Laufe der Jahre ein Anforderungskatalog an Leuchten entwickelt, den das Team um Geschäftsführer Christoph Grauting zum Anlass nahm, eine eigene Marke zu konzipieren: Multilum.

„Mit unserer bisherigen Erfahrung in der LED-Umrüstung wollten wir unser Portfolio schon immer um eigene Produkte ergänzen“, sagt Grauting. „So haben wir besonders den Fokus auf hochwertige Reflektoren und LED-Chips gelegt. Multilum ist projektbezogen individualisierbar und bietet eine hohe Farbwiedergabe. Wir sind stolz darauf, unsere bislang drei Multilum-Serien präsentieren zu dürfen und arbeiten schon an weiteren Ausführungen.“

(Foto: Multisenses GmbH)

www.multisenses.de