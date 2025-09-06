Martin Heining und ETC setzen In-Extremo-Jubiläumsfestival auf der Loreley in Szene

Vom 4. bis 6. September 2025 hat die Mittelalter-Rockband In Extremo ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Festival auf der Freilichtbühne Loreley gefeiert. Mit dabei waren Genre-Kollegen wie Feuerschwanz, Eisbrecher, Fiddler’s Green und rund fünfzehn weitere Acts. Für das Lichtdesign bei dem dreitägigen Event sorgte Martin Heining.

So schön die Open-Air-Location sein mag - für Lichtdesigner stellt die nahe des berühmten Loreley-Felsens gelegene Bühne eine Herausforderung dar. Aus zwei Gründen, wie Heining erklärt: „Zum einen wäre da die Bühne. Sie hat eine geringe Clearance, ist sehr breit und hat nur wenig Dachlast. Zum anderen steigt die Zuschauerfläche sehr steil an, der FOH war zum Beispiel über der Bühne. Das alles zusammengenommen macht es einem nicht gerade leicht.“

Eine weitere Hürde basierte auf dem Konzept des Geburtstags-Festivals: „In Extremo haben an den drei Tagen jeweils ein unterschiedliches Set gespielt“, fährt Heining fort. „Das heißt: Ich hatte es mit einer enormen Anzahl von Songs zu tun - und für jeden einzelnen Track musste ich das jeweils passende Licht kreieren.“

Der renommierte und schon lange für In Extremo tätige Lichtdesigner nutzt seit vielen Jahren Hog-Konsolen von ETC, so auch beim diesjährigen Jubiläumsfestival. Neben einer Hog 4 (Backup mit Hog-Version-5.0-Software) fungierte hier die neue Stage Hog als Dreh- und Angelpunkt der Lichtinszenierung. Eine 19 Zoll große, im 2-HE-Rackformat gestaltete und 64 Universen bietende HPU (Hybrid Prozessor Unit) rundete als DMX-Prozessor Heinings Konsolen-Equipment bei dem Event ab.

Aus dem Scheinwerfer-Segment setzte Heining unter anderem einen brandneuen ETC-Scheinwerfer ein: Das Gerät soll erst demnächst offiziell veröffentlicht werden, Heining durfte während des In-Extremo-Festivals jedoch schon einen Beta-Test durchführen. Sein Urteil: „Ein extrem heller Scheinwerfer mit einem enormen kreativen Potential.“

(Fotos: ETC/Jan Heesch)

