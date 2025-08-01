Markus Zimehl

Seit 1. August 2025 ist Markus Zimehl bei d&b Audiotechnik als Commercial Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig. In dieser Position soll er das Wachstum in der DACH-Region vorantreiben, Go-to-Market-Modelle weiterentwickeln, Partnerprogramme aufbauen und Teamstrukturen stärken.

Mit mehr als zehnjähriger Erfahrung in der Pro-Audio-Branche verfügt Zimehl über strategische Führungskompetenz und eine Erfolgsbilanz bei der Gewinnung neuer Märkte. Zuletzt war er als Area Manager DACH & North Europe bei Adam Hall für zehn Vertriebsregionen in den DACH-, Benelux- und skandinavischen Ländern verantwortlich. Davor war Zimehl im weltweiten Vertriebsinnendienst und Export tätig. Zudem sammelte er Erfahrungen im Musikfachhandel und als FOH-Techniker.

(Foto: d&b Audiotechnik)

