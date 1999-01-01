Ledcon wird Partner der 2. Basketball-Bundesliga

Die 2. Basketball-Bundesliga und die Ledcon Systems GmbH haben eine langfristige Partnerschaft geschlossen. Der Spezialist für LED-Videotechnik mit Sitz in Rheine wird die Liga künftig als offizieller Partner unterstützen.

„Mit Ledcon gewinnen wir einen Partner, der perfekt zu unserer Liga passt“, sagt Christian Krings, Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga. „Moderne Bild- und Präsentationstechnik ist ein wesentlicher Bestandteil des Sporterlebnisses und steigert die Attraktivität für Fans und Partner gleichermaßen.“

„Basketball steht für Dynamik, Schnelligkeit und Emotion - genau das möchten wir mit unseren LED-Lösungen sichtbar machen“, ergänzt Udo Bloms, Geschäftsführer, Ledcon. „Gemeinsam wollen wir die mediale Strahlkraft des Basketballs weiter stärken.“

(Foto: Felix Krueppel)

www.ledcon.de