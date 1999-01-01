Hoffmann GmbH zurück „im ruhigen Fahrwasser“ und auf Wachstumskurs

Die Pandemie brachte ab 2020 einen massiven Umsatzeinbruch im Messebau. Der Hoffmann GmbH gelang es dennoch, innerhalb kürzester Zeit sechzehn neue Geschäftsfelder aufzubauen - von Ladenbau bis hin zu einem Küchenstudio. Diese Diversifikation ermöglichte es, die Krise zu überstehen und 2022 sogar einen Rekordumsatz zu erzielen.

Parallel wurde Anfang 2022 die Mattheis GmbH in die Unternehmensgruppe integriert. Doch Preissteigerungen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, Inflation und Zinserhöhungen belasteten die Branche erneut schwer. 2024 wurde deshalb ein umfassender Restrukturierungsprozess im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung eingeleitet. Mit Erfolg: Anfang 2025 ging die Hoffmann GmbH schuldenfrei und finanziell neu aufgestellt aus dem Verfahren hervor. Im Juli 2025 folgte die Schließung der Mattheis GmbH. Mitarbeiter, Kunden und Ressourcen wurden in die Hoffmann GmbH integriert.

Heute konzentriert sich das Unternehmen auf den Messebau, das ursprüngliche Kerngeschäft. „Wir haben in den letzten Jahren mehr Stürme überstanden, als wir je für möglich gehalten hätten“, sagt Geschäftsführer Tim Weibel. „Jetzt segeln wir wieder im ruhigen Fahrwasser und richten den Blick klar nach vorn.“ Besonderer Dank gelte „den loyalen Mitarbeitern, die auch in schwierigsten Zeiten dem Unternehmen die Treue hielten“ sowie den Bestandskunden, „allen voran der Deutschen Messe AG, die den Rahmenvertrag mitten in der Restrukturierungsphase um mindestens vier Jahre verlängerte“.

Mit einem starken Vertrieb, erfolgreichen Neukundenakquisitionen - darunter Flughafen Hannover und Hannover Rück - sowie einer soliden finanziellen Basis blickt die Hoffmann GmbH optimistisch auf die zweite Jahreshälfte 2025 und das Jahr 2026.

