Feiner Lichttechnik übernimmt Vertrieb von PWR Lighting in der DACH-Region

Zum 1. Oktober 2025 hat Feiner Lichttechnik den Exklusivvertrieb der Produkte des belgischen Leuchtenherstellers PWR Lighting für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. „Wir haben schon länger nach einer Ergänzung unseres Lieferprogramms für den Concert/Touring-Bereich gesucht“, kommentiert Gerhard Feiner, Geschäftsführer von Feiner Lichttechnik. „Mit PWR Lighting haben wir einen passenden Hersteller als Partner gewinnen können.“

Die Produkt-Range von PWR Lighting teilt sich in zwei Bereiche auf: in die Ranger-Serie mit kompakten Blinder/Wash/Strobe-Leuchten und in die Blox-Serie mit SPI-gesteuerten Pixel-Bars, Pixel-Spots und Pixel-Dots.

Foto: Jeroen Carette (PWR Lighting) und Gerhard Feiner. (Fotocredit: Feiner Lichttechnik/PWR Lighting)

www.feiner-lichttechnik.de

www.pwr-lighting.com