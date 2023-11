Hamburg Open 2024 mit Themenschwerpunkt KI

Bei der Hamburg Open, einem Networking-Event für die deutschsprachige Broadcast- und Medientechnik-Branche, stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Zur nächsten Ausgabe am 17. und 18. Januar 2024 erwarten der Veranstalter Hamburg Messe und Congress (HMC) und sein Kooperationspartner Studio Hamburg MCI rund 200 ausstellende Unternehmen auf einer im Vergleich zur Vorveranstaltung nochmals vergrößerten Fläche.

Das Rahmenprogramm greift mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz ein aktuell hochrelevantes Thema auf. Die Macher der Hamburg Open sind hierzu eine Programmpartnerschaft mit der Fernseh- und kinotechnischen Gesellschaft (FKTG), einer der ältesten Technikgemeinschaften Europas, eingegangen. Zur Hamburg Open 2024 wird die FKTG einen Content-Block rund um das Thema KI im Medienbereich gestalten.

Vertreter von Hochschulen geben einen Einblick in aktuelle Forschungen, Sendeanstalten und Anwender aus der Industrie sprechen über ihre Erfahrungen bei der Nutzung der Künstlichen Intelligenz im Bereich audiovisueller Medien. Abgerundet wird das Programm durch kritische Diskussionen technischer und rechtlicher Herausforderungen sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Neben den Vorträgen und Panels im Hamburg Open Forum können sich Besucher auf der Open Stage sowie in diversen Masterclasses über die neuesten Technologien und Lösungen informieren. Einen exklusiven Workshop zu KI-Tools für das virtuelle Studio bietet die Hamburg Open gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg an. Für erste Einblicke in KI-getriebene Entwicklungen für ein virtuelles Studio beleuchtet der Workshop algorithmische Grundlagen und gibt einen Überblick über relevante KI-Werkzeuge. Im praktischen Teil des Workshops haben die Teilnehmer anschließend die Möglichkeit, mit verschiedenen KI-Tools selbst zu experimentieren und einen Anwendungsfall im Kontext eines virtuellen Studios zu erproben.

Neben dem Content steht bei der Hamburg Open 2024 das ungezwungene Networking im Vordergrund. Die Networking Area im Zentrum der Halle bietet hierfür das Umfeld, ebenso das am Mittwochabend stattfindende Get-Together.

www.hamburg-messe.de

www.mci.de

www.studio-hamburg.de