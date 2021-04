Corona: JBL unterstützt Künstler*innen mit Gage, Equipment und Reichweite

Die Lautsprecher-Marke JBL unterstützt mit ihrem „Back to Stage“-Contest junge Künstler*innen. Bands und Musiker*innen aus Deutschland können noch bis Mitte Mai 2021 jede Woche 3.000 Euro in bar und Equipment im Wert von über 1.000 Euro gewinnen. Die wöchentlichen Gewinner*innen erhalten außerdem die Möglichkeit, in Online- und sozialen Medien, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen.

Wer an der Aktion „Back to Stage“ teilnehmen möchte, kann sich über die Webseite www.jbl-back-to-stage.de anmelden und einen Song hochladen. Eine Fachjury wählt unter allen Teilnehmer*innen die wöchentlichen Gewinner*innen aus. Der beste Act bekommt zusätzlich einen exklusiven Recording-Workshop der Metropolis Studios in London geschenkt.

(Fotos: JBL/Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH)

www.audiopro.de