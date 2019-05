Petersdom erhält digitales Beleuchtungskonzept von Osram

Die Planungs- und Installationsarbeiten für die neue LED-Beleuchtung dauerten rund eineinhalb Jahre - nun erstrahlt der Petersdom in neuem Lichterglanz. Das gesamte Beleuchtungskonzept für das Projekt hat Osram maßgeschneidert, um zukünftig alle Schätze der bedeutsamsten Basilika der Welt hervorzuheben.

Mehr als 780 Spezialleuchten, bestückt mit ca. 100.000 Leuchtdioden, kommen dafür zum Einsatz. Die Beleuchtung der rund 22.000 Quadratmeter Grundfläche umfassenden Kirche kann mittels intelligenter Steuerung auf vordefinierte Lichtszenarien angepasst werden.

Im Rahmen dieses Projektes arbeiteten die Technischen Dienste des Governatorats des Staates Vatikanstadt und Osram in einem Team zusammen. Die LED-Beleuchtung hat die Blendung erheblich reduziert. Die Anzahl der Leuchten wurde ebenfalls erheblich reduziert. Zusammen mit der digitalen Steuerung wird so im Vergleich zur alten Beleuchtung eine Energieeinsparung von bis zu 90 Prozent möglich.

Bisher waren unter anderem die Kuppeln in den kleinen Seitenschiffen des Sakralbaus fast unbeleuchtet, jetzt werden sie durch das neue Beleuchtungskonzept in Szene gesetzt. Details, die in der 500-jährigen Geschichte des Petersdoms noch nie sichtbar und selbst Kunstexperten unbekannt waren, sind nun ohne störende Reflexionen zu sehen.

Die digitale Steuerung ermöglicht es, spezifische Beleuchtungsszenarien sowohl auszuwählen als auch zu erstellen oder zu verändern. Durch die neue Beleuchtung ist nun zudem die Übertragung von Fernsehbildern in hoch- und höchstauflösenden Einstellungen mit 4K bzw. 8K möglich.

Die gesamten Installationsarbeiten wurden von der Direktion der Technischen Leitung der Vatikanstadt übernommen, die unter anderem wichtige Empfehlungen zum ursprünglichen Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Dombauhütte von St. Peter erteilte.

(Fotos: Archivio Fotografico Fabbrica di San Pietro)

www.osram.de