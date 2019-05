AUMA vereinbart Kooperation mit BVIK

Der AUMA - Verband der deutschen Messewirtschaft hat mit dem Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (BVIK) zunächst für das Jahr 2019 eine Partnerschaft zum Thema Messe vereinbart. Mitglieder des BVIK sind Marketing-Verantwortliche der Industrie und Profis der B2B-Kommunikationsbranche.

Rund 80 % der internationalen Messen in Deutschland richten sich ganz oder überwiegend an Fachbesucher. „Ergänzend zu unserer engen Zusammenarbeit mit den industriellen Fachverbänden wollen wir die Kooperation mit dem Querschnittsverband BVIK nutzen, um Marketing- und Kommunikationsverantwortliche in der Industrie noch intensiver über den Nutzen von Messebeteiligungen in der B2B-Kommunikation zu informieren“, so AUMA-Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Neven zu den Zielen der Themenpartnerschaft.

Bestandteile der Vereinbarung sind u.a. eine personelle und inhaltliche Präsenz des AUMA beim „Tag der Industriekommunikation", einem BVIK-Marketing-Event, inhaltliche Beiträge des AUMA zu Veröffentlichungen des BVIK und eine gegenseitige Vernetzung im Content-Bereich und bei Veranstaltungen.

