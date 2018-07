Raumakustik-Seminare von und mit Markus Zehner im Herbst

Im September und Oktober 2018 wird in Deutschland und der Schweiz das eintägige Seminar „Raumakustik - Grundlagen und Praxisanwendung“ angeboten. Die Kurse vermitteln in kompakter Form Basiswissen über das Schallverhalten in Räumen und zeigen anhand von Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis des Referenten Markus Zehner auf, wie die Raumakustik beurteilt, beeinflusst, geplant und optimiert werden kann. Teilnehmer können auch eigene Raumakustik-Projekte zur Diskussion stellen.

Das Seminar richtet sich an Personen, die sich im Bereich Raumakustik aus- oder weiterbilden möchten und besonderen Wert auf die Praxisrelevanz der vermittelten Inhalte legen: Fachplaner, Ingenieure, Systemintegratoren, Ton-/Veranstaltungstechniker, Architekten, Tonstudiobetreiber, Heimkino- und HiFi-Interessierte etc.

Seminartermine:

26. September 2018: Köln

5. Oktober 2018: Berlin

9. Oktober 2018: Heilbronn

16. Oktober 2018: Bern-Schönbühl (Schweiz)

Anmeldungen sind unter www.zehner.ch/seminar7.html möglich.

