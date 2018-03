Digital Transformers Roadshow in München und Stuttgart

Die Digitalisierung betrifft so gut wie jedes Unternehmen. Die Fragen, die sich Unternehmen im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie stellen, sind dabei vielfältig. Während Start-Ups in die digitalen Technologien hineingeboren werden, stehen vor allen Dingen bereits etablierte Unternehmen vor der Herausforderung „Digitale Transformation“. Besonders diese Unternehmen sind darauf angewiesen, planvoll vorzugehen und genau zu erörtern, inwiefern bestehende Strukturen angepasst werden müssen, um auch in Zukunft erfolgreich auf dem Markt agieren zu können.

Wie durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Automatisierung der Kommunikation in Marketing und Vertrieb der Sprung in die effiziente Produktkommunikation 4.0 gelingen kann und wie sich dadurch Möglichkeiten der Kundenansprache und Leadgenerierung ergeben, erfahren Interessierte in den Vorträgen der Digital Transformers Roadshow am 14. März 2018 in München (Dachwerk, Kolosseumstraße 1a, 80469 München) und am 22. März 2018 in Stuttgart (Design Offices Stuttgart Tower, Schelmenwasenstraße 37, 70567 Stuttgart).

Die Partner Contentserv, SDZeCom und SC-Networks zeigen Wege und Möglichkeiten auf, die Digitalisierung voranzutreiben. Die Veranstaltungen richten sich an Händler und Hersteller mittelständischer und großer Unternehmen, die Möglichkeiten und Hilfestellungen zur Digitalen Transformation für ihr Unternehmen suchen und sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen.

In München gibt Donal Doyle von der Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG Einblicke in die Digitale Transformation bei der Marke Hipp. In Stuttgart berichet Christian Bacher von der Erwin Müller Mail Order Solutions GmbH über den internationalen Versandhandel mit 40.000 Produkten, sechs Marken in acht Sprachen und die Anforderungen an die IT-Systeme und -Prozesse.

